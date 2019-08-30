Медведчук и Рабинович побывали в московском СИЗО

В московском СИЗО "Лефортово" побывали Виктор Медведчук и Вадим Рабинович. Глава политсовета и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" встретились с осужденными украинцами Станиславом Клыхом и Николаем Карпюком.

К СИЗО политики прибыли на Mercedes с проблесковым маяком и минивэне Volkswagen. Медведчук подчеркнул, что с Клыхом и Карпюком все будет нормально сообщает ТАСС. Он надеется, что Клых и Карпюк вскоре вернутся на родину.

"Чем меньше на эту тему говоришь, тем быстрее люди будут дома", — добавил Виктор Медведчук.

Он добавил, что украинцы чувствуют себя хорошо. А поскольку Медведчук и Рабинович передали им украинский черный хлеб и сало, то будут себя чувствовать еще лучше, добавил визитер.

Судьбой Станислава Клыха и Николая Карпюка Медведчук и Рабинович давно занимаются. Виктор Медведчук заявил РИА Новости, что в СИЗО "Лефортово" есть и другие граждане Украины, которые готовятся к обмену. Он выразил уверенности, что обмен должен произойти.

Членов националистической организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона" (запрещена в России) Николай Карпюк и Станислав Клых были приговорены Верховным судом Чечни в мае 2016 года к 22 годам и 6 месяцам и к 20 годам колонии строгого режима соответственно. При этом Карпюк должен провести в тюрьме первые 10 лет, а Клых — первые 9 лет.

Карпюк и Клых воевали в Чечне в составе террористических бандитских формирований в первую чеченскую кампанию с 1994 по 1996 годы.