Осень, подожди! Синоптики рассказали о погоде в выходные

В большинстве регионов Русской равнины в ближайшие выходные, 31 августа и 1 сентября обширный антициклон сохранит свое влияние на погоду. Жителей столицы ожидают теплые дни без осадков. Днем температура составит +23…+25°, ночью — +10…+13°. В Москве возможна небольшая облачность.

Как сообщает Центр погоды ФОБОС, начало осени будет теплым и в северо-западных регионах. В субботу в Санкт-Петербурге ожидается +20…+22°, а в воскресенье +23…+25°.

Русский Север затронут холода. В Мурманске, Архангельске и Вологде ожидается +19…+22°, преимущественно солнечно. В Нарьян-Маре и Сыктывкаре выходные пройдут без существенных осадков, температура составит +13…+15°.

В Черноземье 31 августа и 1 сентября будет тепло, солнечно и тихо. В Воронеже, Белгороде и Курске температура составит +26…+28°.

На Верхней Волге ожидается прохлада, местами пройдет кратковременный дождь. В Казани, Кирове, Йошкар-Оле и Чебоксарах ожидается +16…+18°. В Пензе и Саратове будет +20…+23°, в Сызрани и Самаре +16…+19°. В Среднем Поволжье обойдется без существенных осадков.

В низовьях Волги ожидается теплая и солнечная погода, без осадков. В Астрахани и Волгограде температура составит +24…+26°.

Жаркая погода сохранится на Юге. Ялту и Симферополь ожидают +30°, Ростов-на-Дону 27…+29°, жители и гости Ставрополя почувствуют на себе +25…+27°. В Сочи будет +26…+28°, местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

На Южном Урале будет холодно, облачно и дождливо. Так, в Екатеринбурге, Уфе и Челябинске температура составит +9…+12°.

Циклон придет в Западную Сибирь. В Омске будет +10…+13°, ожидается кратковременный дождь. В Новосибирске в субботу, 31 августа, будет +23…+25°, солнечно. В воскресенье, 1 сентября, температура не поднимется выше +16, также возможен кратковременный дождь.

На юге Дальнего Востока будет преимущественно облачно, местами могут пройти кратковременные дожди. В Благовещенске, Хабаровске и Владивостоке ожидается +20…+23°.