Приходько: украинский беспилотник охотился за мирными жителями

В пятницу утром в районе Горловки на низкой высоте работал беспилотник и целенаправленно сбрасывал самодельные мины на территорию поселка Гольма. Об этом в эфире программы "60 минут" заявил глава администрации Горловки Иван Приходько, комментируя очередное нарушение перемирия.

Приходько подчеркнул, что беспилотник охотился именно за простыми людьми, работающими в кооперативе. "Оператор прекрасно видел, в кого стреляет. Когда люди начали убегать, он их догонял. Они чудом спрятались в сторожке", — уточнил мэр Горловки.

Также Приходько поразился вчерашним нападением на бойцов народной милиции. "Там действовали бойцы националистического подразделения "Азов" (запрещена в РФ). Это из ряда вон выходящий случай – отрезанное ухо у нашего мертвого бойца, трое человек в плену. И все это на фоне каких-то договоренностей об обмене", — возмутился он.

Мэр Горловки добавил, что в полдень в течение семи минут было выпущено 33 мины по соседним поселкам. А вчера из крупнокалиберных пулеметов бойцами "Азова" (запрещена в РФ) были обстреляны сотрудники МЧС, приехавшие тушить дом, пострадавший от бомбежки.

Приходько отметил, что последние шесть лет Украина напоминает ему палату №6 и театр абсурда. Стоит посмотреть хотя бы на события последних четырех дней в Донецке, Горловке и на южных окраинах.

"При этом президент Украины с трибуны заявляет, что у него в приоритете возврат Крыма. Крымчане смотрят на все это и с "радостью" придут к хорошему мужу, который будет их бомбить", — заключил он.

Накануне украинские силовики снова нарушили перемирие. Трое ополченцев погибли и еще пятеро ранены в ходе обстрела села Григоровка. А по окраинам Горловки выпустили в общей сложности более 20 мин, разрушив и повредив жилые дома. Кроме того, ночью боевики националистического батальона "Азов" (организация запрещена в РФ), пытаясь занять "серую зону" на линии разграничения сторон, совершили нападение на позиции ополченцев ДНР. Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам.