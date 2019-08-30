Россиянка Медведева дисквалифицирована на восемь лет из-за допинга

Российская спортсменка Екатерина Медведева получила дисквалификацию сроком на восемь за лет за нарушение антидопинговых правил. Решение вынесла Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF). 25-летняя россиянка подозревалась в использовании запрещенного вещества.

Специализирующаяся на спортивной ходьбе легкоатлетка находилась под подозрением с февраля 2019 года, когда в ее отношении было инициировано соответствующее расследование, сообщает ТАСС со ссылкой на Athletics Integrity Unit. По его итогам AIU отстранена от спорта на восемь лет, начиная с 27 марта 2019 года

Кроме того, ее результаты в период с 31 января 2018 года по 27 марта 2019 года аннулированы. Отметим, что ранее Медведева уже получала дисквалификацию – в 2013 году ее отстраняли на два года за употребление допинга.