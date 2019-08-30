Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа

Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.

"Организатору указанного публичного массового мероприятия Любови Соболь вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения", — сообщается на сайте ведомства.

Ранее столичная полиция призвала граждан воздержаться от участия в несогласованной с властями акции на Хохловской площади.

Между тем, на проспекте Академика Сахарова 31 августа состоится музыкальный фестиваль "PRO лето", сообщается на сайте мэра Москвы. Вход на мероприятие, которое пройдет с 14 до 20 часов, будет свободным.

Хедлайнером концерта станет американский певец Джейсон Деруло. Также перед зрителями выступят Ольга Бузова, Тима Белорусских, Алексей Воробьев, Мот, Elvira T, "Дискотека авария", Sabi Miss, Кристина Си и другие звезды.