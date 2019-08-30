ВКонтакте запускает гранты для авторов и расширяет поддержку VK Talents

VK Talents запускает грантовую программу для создателей контента. Интересные авторы, которые делятся творчеством в VK, получат финансовую поддержку, помощь в продвижении и другие бонусы.

Команда ВКонтакте будет выбирать самое интересное сообщество раз в месяц.

Жюри оценит оригинальность идеи, активность аудитории и качество наполнения группы.

Победитель конкурса получит:

50 тысяч рублей на счёт в приложении для краудфандинга «Цели»;

сертификат на 100 тысяч рублей для рекламного продвижения в VK;

интеграции в фестивали, концерты, выставки, спортивные и культурные мероприятия в течение года;

индивидуальные консультации таргетолога и команды VK Talents;

ранний доступ к новым инструментам ВКонтакте.

Подать заявку на участие в конкурсе можно c помощью нового портала VK Talents.