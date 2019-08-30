Росстат сообщил о росте реального размера пенсии

Реальный размер средней ежемесячной пенсии в России в июле 2019 года увеличился на 1,4% по сравнению с июлем 2018 года (с поправкой на инфляцию).

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала Федеральная служба государственной статистики (Росстат). По данным ведомства средняя пенсия в РФ составляет в номинальном выражении 14500 рублей.

Росстат подчеркивает, что есть рост на 6% по сравнению с июлем прошлого года.

Отмечается также, что в июле 2019 года средний размер назначенных пенсий составил 30,8% от средней начисленной зарплаты. Он увеличился с 28,7% в июне 2019 года, но снизившись по сравнению с 31,5% в июле 2018 года.