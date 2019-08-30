Москва рассчитывает на адекватность новых украинских политиков

МИД России рассчитывает на более ответственный и адекватный состав новой украинской Верховной рады, чем их предшественники, которые были отвергнуты значительной счастью населения Украины на выборах. При этом на Смоленской площади подчеркнули, что новое украинское руководство предстоит еще оценить.

И оценивать в Москве будут по практическим шагам и по результатам их деятельности, говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства на официальном сайте МИД России. В Москве внимательно наблюдают за происходящими на Украине процессами, отметили в дипломатическом ведомстве. Здесь рассчитывают, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным.

На первой рабочей сессии избранной на досрочных парламентских выборах Рады было одобрено руководство парламента, а также утвержден состав кабинета министров Украины во главе с Алексеем Гончаруком.