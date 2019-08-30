В окрестностях Львова горит склад с растворителем

Подо Львовым в селе Чишки горит одноэтажный склад с растворителем и другими химикатами.

По информации МВД Украины, общая площадь здания составляет около 10 тысяч квадратных метров, огонь уже распространился на пятую его часть.

Известно о двух пострадавших. В настоящее время с пожаром борются около 80 человек и 16 единиц техники.