Доменико Тедеско может возобновить тренерскую карьеру в России

Бывший тренер "Шальке" Доменико Тедеско может возобновить карьеру. У 33-летнего германского специалиста есть предложения из Италии, Германии, Турции и России.

По сведениям из германских источников, Тедеско отдохнул после своего увольнения из "Шальке" и рассматривает несколько предложений. В числе потенциального работодателя значится и клуб российской премьер-лиги. Кроме того, Доменико может возглавить клуб из Италии, Германии и Турции.

Выходец из Италии Доменико Тедеско не играл в футбол на профессиональном уровне. Но это не помешало ему возглавить "Шальке" в 2017 году и занять с ним второе место в чемпионате Германии. Самый молодой тренер бундеслиги получил прекрасную оценку своей работы. Но в следующем сезоне "Шальке" провалился и в домашних турнирах, и в Лиге чемпионов. После проигрыша "Манчестер Сити" со счетом 0:7 Тедеско был уволен со своего поста.