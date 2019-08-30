Блокпост: Цхинвал и Тбилиси не договорились

Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил о том, что позиция государства остается неизменной и грузинская сторона должна убрать свой пост.

По словам Бибилова, техническая встреча с Грузией завершилась, к общему знаменателю пока не пришли. Президент отметил, что переговоры продолжатся в ближайшие дни. В настоящее время Комитету госбезопасности поручено выставить пост, чтобы люди в этом селе чувствовали себя защищенными. Соответствующий текст заявления Бибилова РИА Новости предоставил сотрудник администрации президента.

Президент Южной Осетии отметил, что Грузия разумного решения проблемы не предлагает, потому их предложения отсеиваются. По его словам, силовое решение ситуации с блокпостом югоосетино-грузинской границе возможно только в крайнем случае. В Цхинвали возлагают надежды на переговорный процесс и шаги с грузинской стороны, которые позволят урегулировать конфликт.

Анатолий Бибилов отметил, что многие могут спросить о том, почему они не принимают силовых действий. По его мнению, такое решение должно быть в любом случае самым крайним. Южная Осетия рассчитывает, что руководство Грузии осмыслит важность ситуации и сделает все для разрядки нестабильности, образовавшейся в результате шагов, которые грузинская сторона не сделала.

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани, в свою очередь, заявил о необходимости деэскалации ситуации вблизи грузино-югоосетинской границы. Соответствующие слова представителя грузинского ведомства приводятся на официальном сайте.

Залкалиани отметил, что все партнеры Грузии детально информированы, с их стороны задействованы все механизмы, которые помогут спокойно выйти из данной критической ситуации.

Ранее сообщалось, что Комитет госбезопасности Южной Осетии объявил о нагнетании с грузинской стороны ситуации вблизи села Цнелиси, которое находится на подконтрольной Грузии территории в селе Чорчана. Там возведен блокпост, из которого грузинские спецслужбы ведут наблюдение за происходящим на территории Южной Осетии.

В четверг, 29 августа, в Эргнети прошла очередная встреча в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Югоосетинская сторона ее покинула из-за того, что Грузия отказалась пойти на компромисс по поводу возведения блокпоста на границе.