Медведчук объяснил, почему они с Рабиновичем не навестили Сенцова

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук, навестивший сегодня вместе с сопредседателем партии Вадимом Рабиновичем в московском СИЗО "Лефортово" двух заключенных, сообщил, что не планирует встречаться с осужденным украинским режиссером Олегом Сенцовым.

"Те люди, которых мы сегодня посещали — граждан Украины, и Карпюка, и Клыха, — это те люди, по поводу освобождения которых мы поднимали вопрос долгое время", — сообщил "Интерфаксу" Медведчук.

По его словам, приезд к этим заключенным — это, в первую очередь, гуманитарная акция. При этом договаривались об этой встрече заранее. Политик напомнил, что Украина долгое время добивается освобождения этих людей, и выразил надежду, что в ближайшее время они все-таки смогут вернуться на Родину.

Членов националистической организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона" (запрещена в России) Николай Карпюк и Станислав Клых были признаны виновными в участии в боевых действиях в Чечне с 1994 по 1996 годы в составе террористических бандитских формирований. В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Карпюка к 22 годам и 6 месяцам, а Клыха — к 20 годам колонии строгого режима.

Режиссер Олег Сенцов был осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан в числе членов диверсионной группы организации "Правый сектор" (запрещена в России). Накануне в СМИ появились сообщения, что он был этапирован из мест заключения в Москву.