Промес и Вильена вызваны в сборную Голландии

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман назвал имена футболистов, вызванных на ближайшие матчи. 6 сентября голландцы сыграют со сборной Германии, а 9 – с командой Эстонии.

На матчи вызван бывший нападающий "Спартака", а ныне футболист "Аякса" Квинси Промес, который не всегда проходит в состав своего клуба. Также приглашен в команду полузащитник "Краснодара" Тони Вильена. Не получил приглашения полузащитник "Спартака" Гус Тил. Нет среди приглашенных бывших одноклубников Тила – футболистов "Алкмара", — вратаря Марко Бизо и полузащитника Тёна Компайнерса.

Полностью список приглашённых выглядит следующим образом: Вратари: Яспер Силлессен ("Валенсия", Испания), Йерун Зут (ПСВ), Кеннет Вермер ("Фейеноорд"). Защитники: Патрик ван Антхолт ("Кристал Пэлас", Англия), Натан Аке ("Борнмут", Англия), Дэйли Блинд, Йоэл Фелтман (оба — "Аякс"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Англия), Дензел Дамфрис (ПСВ), Маттейс-де Лигт ("Ювентус"), Стефан-де Врай ("Интер", Италия). Полузащитники: Френки-де Йонг ("Барселона", Испания), Дэви Преппер ("Брайтон", Англия), Мартен-де Рон ("Аталанта", Италия), Кевин Стротман ("Марсель", Франция), Тони Вильена ("Краснодар", Россия), Жоржиньо Вайналдум ("Ливерпуль", Англия). Нападающие: Райан Бабел ("Галатасарай", Турция), Стефен Бергейс ("Фейеноорд"), Люк-де Йонг ("Севилья", Испания), Стефен Бергвейн, Доньелл Мален (оба — ПСВ), Мемфис Депай ("Лион", Франция), Квинси Промес ("Аякс").