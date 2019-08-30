"Мышара, самооценку снизь": россиянку изнасиловали и закопали за статус в соцсети

Двое мужчин, проживающие в Тульской области, подозреваются в изнасиловании и убийстве 26-летней односельчанки. Причиной поступка злоумышленников стал статус, размещенный пострадавшей в социальной сети.

Как сообщает "Московский комсомолец", девушка распивала спиртные напитки вместе со своим возлюбленным и его приятелем неподалеку от деревни Хотушь. Конфликт возник на почве того, что мужчина разозлился на статус, который пострадавшая опубликовала во "ВКонтакте": "Слышь, мышара. Я бегать за тобой? Самооценку снизь!".

По данным следствия, возлюбленный в нетрезвом состоянии начал избивать девушку, а затем изнасиловал ее. К действиям сексуального характера присоединился и приятель. От полученных травм 26-летняя девушка скончалась. Злоумышленники закопали тело в лесополосе. Правоохранительные органы начали искать пострадавшую после заявления родственников о ее пропаже. Труп обнаружили в день трагического инцидента.

Как отмечает издание, выйти на подозреваемых помог тот самый статус, который девушка разместила на странице в социальной сети. В настоящее время преступники задержаны, против них возбуждено уголовное дело.