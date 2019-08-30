Кремль озвучил свою позицию по визиту Болтона в Минск

Москва никаким образом не оценивает итоги визита в Белоруссию помощника президента США Джона Болтона, так как это двустороннее дело Вашингтона и Минска.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В свою очередь сам Болтон, комментируя итоги визита, подчеркнул, что задача США заключается в том, чтобы поддерживать независимость бывших советских республик и с этой точки зрения Белоруссия должна сама решить, чем для нее являются отношения с Россией.

Американский политик считает, что мировые угрозы и геостратегическая обстановка в восточной части Европы должны побуждать Минск и Вашингтон к диалогу там, где интересы двух стран совпадают.

Болтон провел 30 августа переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые состоялись в минском Дворце Независимости в Минске. За последние 20 лет, это первый визит в республику представителя администрации США столь высокого уровня.

Лукашенко подарил Болтону водку из родниковой воды и передал подарки для американской президентской четы: Дональду Трампу — кортик, а его жене Мелании — скатерть и салфетки из белорусского льна.