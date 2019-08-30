Ушаков рассказал о планах Путина

О ближайших планах Владимира Путина рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. 4-6 сентября президент России примет участие в работе пятого Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Этот форум посетят 5 тысяч участников из более чем 50 стран мира.

Почетными гостями форума в 2019 году будут президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министры Индии Нарендра Моди, Малайзии Махатхир Мохамад и Японии Синдзо Абэ. Япония, Китай, Южная Корея и Индия отправят на форум самые многочисленные делегации. Кроме того, здесь будут представители из США, Великобритании и Сингапура. Участие во Владивостокском форуме подтвердили 486 глав российских компаний и 144 главы иностранных, сообщает "Интерфакс".

Центральное мероприятие форума – выступление президента России. Оно пройдет на острове Русский 5 сентября. Кроме того, в программе форума – семь десятков мероприятий, панельные сессии, рабочие завтраки и бизнес диалоги – Россия-Индия, Россия-Китай, Россия-Япония, Россия — Южная Корея, Россия-АСЕАН и Россия-Европа.

Япония – традиционный гость форума во Владивостоке. Синдзо Абэ приедет на Восточный экономический форум в четвертый раз. Так премьер Японии выполняет свое обещание Путину не пропускать форумы. ОБещаниае Абэ выполнил – ни одного форума не пропустил. Что касается встречи с Синдзо Абэ, то на переговорах с ним будут обязательно затронуты и чувствительные вопросы, подтвердил Юрий Ушаков. Таким вопросом между Токио и Москвой является заключение мирного договора после 1945 года. При этом помощник Путина подчеркнул, что российская позиция по этому вопросу четкая и неизменная, ее даже нет смысла повторять.

4 сентября во Владивостоке Путин встретится с индийским премьером Нарендрой Моди. Они начнут общаться на судоверфи "Звезда", продолжат переговоры в узком составе, а затем будут участвовать в общем обращении к прессе и на подписании большого пакета двусторонних документов.

Кроме того, Путин и Моди запланировали двусторонние переговоры на ноябрьском саммите БРИКС в Бразилии. А еще Моди с благодарностью принял приглашение в Москву 9 мая 2020 года на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Но до начала Владивостокского форума 3 сентября Владимир Путин посетит с официальным визитом Монголию. Здесь он переговорит с лидером страны Халтмаагийном Баттулгой и примет участие в праздновании 80-летия победы в боях на Халхин-Голе. Переговоры Путина с Баттулгой начнутся в узком составе, затем к ним присоединятся другие члены делегаций.

На Восточном экономическом форуме 5 сентября Путин проведет отдельную встречу с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом. В Москве рассчитывают, что приезд во Владивосток премьер-министра Малайзии придаст импульс сотрудничеству двух стран.

30 августа Путин переговорил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по телефону. Путин поздравил своего белорусского коллегу с 65-летием. Также президенты договорились о встречах этой осенью.

А 23–24 октября 2019 года в Сочи на полях саммита Россия – Африка пройдет первый Экономический форум Россия – Африка.