В Эрмитаже открылась выставка картин футболистов "Зенита"

В Эрмитаже выставлены картины футболистов "Зенита" и их тренера Сергея Семака. Произведения размещены в здании Главного штаба.

22 августа Сергей Семак и десять игроков "Зенита" сделали рисунки по мотивам картины Казимира Малевича "Черный квадрат", сообщает ТАСС В отличие от оригинала были использованы три цвета – белый, синий и красный. Кроме того, самодеятельные художники использовали геометрические фигуры и символы.

Экспозиция вызвала большой зрительский интерес. Выставка продлится до 8 сентября.