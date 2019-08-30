"Рокот" выводит на орбиту новый военный спутник

Ракета-носитель "Рокот" с новым военным спутником успешно стартовала с третьей площадки космодрома Плесецк. Отрыв от земли состоялся в 17:00. Через две минуты системы контроля Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова взяли на сопровождение ракету, пишет агентство "Интерфакс".

Еще через три минуты Минобороны сообщило, что разгонный блок "Бриз-КМ вместе с головной частью, где находится спутник, успешно отделился от "Рокота" и продолжает выход на орбиту.

Легкая ракета-носитель "Рокот" создана на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100НУТТХ. Стартовая масса – 105 тонн. Полезная нагрузка варьируется от 250 килограммов до почти 2 тонн – все зависит от орбиты, на которую ее нужно вывести.

Всего были запущены около 30 ракет-носителей "Рокот". Они вывели на орбиту свыше 70 спутников.