Газовые переговоры: комментарии Новака и Гончарука

Дата проведения трехсторонних переговоров России, ЕС и Украины по транзиту газа будет согласована в ближайшее время.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал министр энергетики РФ Александр Новак. Он подчеркнул, что Россия готова к переговорам в первой половине сентября.

В свою очередь новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Киев готовится к переговорам с Москвой по газу и отметил, что правительство накопило значительный объем голубого топлива в хранилищах на зиму, сообщает РИА Новости.

По слова Гончарука, перед его кабинетом министров стоит немало проблем – в 2020 году Украина должна выплатить значительные суммы по долгам. Речь идет по словам премьера о трети суммы из бюджета.

Нынешний контракт на транзит российского газа через Украину истекает в декабре 2019 года. Москва, Киев и Брюссель проводят трехсторонние переговоры по транзиту топлива после 2019 года.