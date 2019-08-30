В Коми бродячие собаки загнали детей на лесенку во дворе

В Емве во дворе жилого дома стая бродячих собак облаяла гуляющих детей и вынудила их залезть на лесенку и ждать помощи.

Инцидент произошел на улице 30 лет Победы и был снят на видео. Опубликованные в местном сообществе кадры вызвали жаркое обсуждение среди пользователей. Некоторые обвинили детей в провокации животных — мол, наверняка дразнили.

Однако большинство сетовало на разгул и агрессию бродячих собак в городе.