"Славия" отказалась продавать Соучека в "Динамо"

Чешская "Славия" отвергла предложение московского "Динамо" о покупке полузащитника Томаша Соучека. Динамовцы были готовы заплатить за 24-летнего футболиста 20 миллионов евро.

Соучек мог стать самым дорогим футболистом в истории чешской лиги, но "Славия" не захотела расставаться с футболистом, сообщает Чемпионат.com.. Томаш Соучек продолжит карьеру в "Славии" и поможет команде в Лиге чемпионов.

При этом пражане отпустят в "Спартак" другого футболиста – полузащитника Алекса Крала. Сделка уже согласована, и о ней скоро будет объявлено официально. Спартаковцы заплатят за 22-летнего игрока 12 миллионов евро.