На югоосетино-грузинской границе началась "гуманитарная операция"

Гуманитарную операцию в окрестностях приграничного села Уиста (Цнелис) начала Погранслужба КГБ Южной Осетии. По заявлениям Цхинвала, действия пограничников носят исключительно мирный характер. Они направлены на поддержание погранрежима, обеспечение безопасности граждан и стабилизацию военно-политической обстановки после того, как здесь полицейский пост установила Грузия.

Пограничники Южной Осетии выставят на границе с Грузией дополнительный пост и усилят охрану границы по всему периметру, сообщает ТАСС. Это решение принято верховным главнокомандующим Южной Осетии Анатолием Билибовым после провокационных действий грузинской стороны на югоосетино-грузинской границе в Знаурском районе.

Цхинвал потребовал от Тбилиси убрать пост полиции на границе села Уиста (Цнелис). Однако встреча представителей Цхинвала и Тбилиси в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты была сорвана. В Тбилиси заявили, что полицейский пост установлен у поселка Чорчана, который находится на грузинской территории. Поэтому, отметили в Грузии, претензии Южной Осетии необоснованы.

8 августа 2008 года Тбилиси атаковал Цхинвал из систем залпового огня. Грузинская армия также напала на пост миротворцев, стоявших на югоосетино-грузинской линии разграничения. После гибели российских миротворцев Москва начала операцию по принуждению Грузии в миру. Через пять дней операция была завершена. 26 августа Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В настоящее время, помимо России, независимость Абхазии и Южной Осетии признана еще четырьмя государствами: Никарагуа, Венесуэлой, Науру и Сирией.

ОБСЕ призывает Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии независимыми республиками. Автор этой резолюции София Кацарава.