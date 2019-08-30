В Индии грузовик вылетел на причал и упал в море. Видео

В Индийском штате Гуджарат в городе Гога грузовик упал в море. Камеры наблюдения сняли инцидент на видео.

Между Гогой и Суратом регулярно через залив ходит паром — напрямую недалеко, а по дороге путь между двумя городами занимает несколько сотен километров.

В среду у грузовика, направляющегося к паромной переправе, отказали тормоза. Тягач с прицепом вылетел на причал, пробил ограждение и упал в море.

Водитель не пострадал.