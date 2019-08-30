Москва констатирует прогресс в вопросе обмена задержанными с Киевом

Кремль считает обмен задержанными очень важным для всей атмосферы украинского урегулирования и отмечает определенный прогресс в данном вопросе.

Как передает ТАСС, об этом международную общественность проинформировал помощник президента РФ Юрий Ушаков, подчеркнув, что процесс идет в закрытом режиме и он не может разглашать подробностей.

Ранее украинские СМИ сообщили, что 30 августа Москва и Киев обменяются удерживаемыми лицами, однако в администрации президента Украины Владимира Зеленского опровергли информацию о том, что процесс завершен.