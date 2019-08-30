"Ювентус" приобрел северокорейского футболиста

Нападающий сборной Корейской Народной Демократической республики Хан Кван Сон перешел из "Кальяри" в "Ювентус". Чемпионы Италии приобрели 20-летнего северокорейского футболиста за 5 миллионов евро.

Хан Кван Сон стал первым футболистом из КНДР в Серии А. В 2017 году он подписал контракт с "Кальяри". Прошлый год он провел в "Перудже". В 20 матчах Серии В кореец забил 4 мяча.

"Ювентус" пока рассматривает Хан Кван Сона, как игрока молодежной команды. Однако не исключен его перевод в основу, если кореец хорошо проявит себя в резерве.