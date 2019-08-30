Магические ритуалы со смертельным исходом: на Кипре задержана россиянка

Россиянка задержана на Кипре по делу о смерти гражданки Латвии, ей вменяется в вину непредумышленное убийство.

Как считает следствие, причиной смерти 34-летней латвийки стало употребление отвара "аяуаска", который обладает галлюциногенными свойствами. Напиток-отвар традиционно изготавливают шаманы индейских племен бассейна Амазонки, местные жители его употребляют для "общения с духами".

Однако во время церемонии "духовного очищения" женщине стало плохо, ее доставили в больницу, но спасти не удалось, сообщает ТАСС.

Как считает полиция, задержанная организовала данное мероприятие. В розыск через Интерпол объявлен ее супруг — 42-летний гражданин Колумбии. Он, предположительно, поставлял наркотические вещества для церемонии.

Как пишет сайт Cyprus Butterfly, россиянку допрашивают в больничной палате — она лежит в одной из частных клиник Лимассола на сохранении (по причине беременности).

Магические ритуалы проводились в городе Арадипу — к северу от Ларнаки. Обряд длился не один день, участвовали в нем 20-30 человек. Тусовка с употреблением очищающего чудо-напитка обходилась участникам в 150 евро. Пара уже не раз практиковала подобные "сеансы очищения".