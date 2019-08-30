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30 августа 201918:56 Андрей Архипов

Сделка США и КНР. Шаг вперёд и два назад

Сутки остаются до очередного изменения ввозных таможенных пошлин на китайские товары. В Вашингтоне так и не дождались ответа от Пекина.

Стремительность, с которой меняются правила переговоров, их цели и участники, сводят на нет львиную долю промежуточных договоренностей между теми кто в этих переговорах участвует.

Всему виной та самая стратегия ведения переговоров, присущая Дональду Трампу, от которой он, кажется, начинает уже сам страдать.

Последней каплей стал его ответ на вопрос журналистов, заданный ему во время саммита G7. Тогда Трамп подтвердил, что он жалеет о введённых тарифах в отношении китайских товаров.

Десятки чиновников, вовлечённых в переговорный процесс были мягко говоря шокированы.

Труднее тем, кто на передовой. Многие отмечают нестандартно высокое вовлечение президента в ход дискуссии замешанное на его ковбойском стиле “выстрела с бедра”, могло бы внести некий динамизм, но сейчас скорее вредит, чем помогает.

“Не думаю, что заявления президента были полезны. Он создал ситуацию, когда он сам является главной фигурой в переговорах и невероятно непредсказуемой”, — приводит слова сказала Анны Эштон, директора бизнес-консультативного совета в американо-китайском деловом совете, издание Politico.

Переговорщикам по обе стороны стола всё труднее понять насколько серьёзно следует принимать поступающие от Трампа заявления или угрозы.

И хотя Китай заинтересован в сделке, рассчитывать уступки под давлением не стоит. А в ближайший месяц тем более.

В Китае готовятся к 70-летию коммунистической партии, которое будут отмечать 1 октября, так что в предверии праздника шагов, которые можно было бы расценить, как уступку, точно не будет.

К тому же в Китае всё уверенне, хотя отчасти и вынужденно, делают ставку на рост внутреннего потребления, который должен поддержать экономику и гигантский производственный комплекс страны.

Но есть и более глубокое расхождение в позициях США и КНР. Пекин традиционно принимает решения с прицелом на долгосрочную перспективу. Конъюнктурные соглашения — не его стиль.

Трамп, напротив, действует и заявляет под влиянием сиюминутных порывов. Кроме того, над ним всё более тяжким грузом нависает проблема перевыборов в 2020 году.

Экономисты грозят президенту рецессией. Миграционная политика увязла в судебных тяжбах, но бизнес успел отреагировать на обещанные проблемы с дешёвой рабочей силой приостановкой создания новых рабочих мест.

В информационное поле стали попадать совсем уж неожиданные аргументы.

Через агентство Bloomberg было распространено сообщение, что в администрации Белого дома провели переговоры с коллекционерами и антикварами, владеющими облигациями китайских императоров начала прошлого века.

Тогда Поднебесная кредитовалась в зарубежных банках под строительство сети железных дорог в стране.

Сообщается, что Трамп уже даже встретился с “держателями” таких бумаг. Термин “держатели” не случаен. Коллекционеры и собиратели старых бумаг не прочь потребовать от Пекина при посредничестве Трампа около триллиона долларов.

В Китае подобные долги не признаются, но включение в повестку переговоров такого экзотического аргумента сегодня уже не кажется невозможным.

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