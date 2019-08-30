Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года будет направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал помощник президента России Юрий Ушаков.

Он рассказал, что уже 17 лидеров различных государств подтвердили свое участие в памятных торжествах в Москве.

В свою очередь президент центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров сообщил РИА Новости, что, по его мнению, Зеленский не приедет на День Победы в Москву.

Политолог считает, что данная поездка невозможна в атмосфере "огромного количества русофобии", которая царит в украинском обществе, в первую очередь, среди истеблишмента.