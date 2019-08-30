"Зенит" купит Осорио и расстанется с Ригони

В рядах "Зенита" в ближайшее время могут произойти изменения. Чемпион России собирается приобрести защитника "Порту" Йордана Осорио. Полузащитник Эмилиано Ригони отправится в итальянскую "Сампдорию".

"Зенит" согласовал с "Порту" переход 25-летнего венесуэльца Йордана Осорио. В ближайшее время будет подписан контракт. Осорио провел прошлый сезоне в аренде у другого португальского клуба "Витории" (Гимарайнш".

Аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони проведет следующий сезон в "Самдории". Геуэзцы арендовали футболиста сроком на год с правом первоочередного выкупа. Половину прошлого сезона Эмилиано выступал за другой итальянский клуб – "Аталанту", но зимой был отозван в Санкт-Петербург.