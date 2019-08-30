Ракета "Рокот" совершила последний полет

Министерство обороны России больше не будет использовать ракеты-носители "Рокот". Еще один запуск запланировал "Роскосмос", рассказал агентству "Интерфакс" начальник космодрома Николай Нестерчук. После этого эксплуатация РН завершится.

На смену "Рокоту" идет новая модификация этой ракеты, пояснил военачальник.

Напомним, последний пуск состоялся 30 августа в 17:00 с космодрома Плесецк. РН "Рокот" должна вывести на орбиту военный спутник.

Легкая ракета-носитель сконструирована специалистами ГКНПЦ имени М.В.Хруничева на основе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100НУТТХ. Стартовая масса РН составляет 105 тонн. На высоту до 200 километров "Рокот" способен вывести почти 2 тонны полезной нагрузки, а на 20 тысяч километров – 500 килограммов.