Путин примет участие в работе V Восточного экономического форума

Стала известна программа пребывания Владимира Путина во Владивостоке. Президент с 4 по 6 сентября будет принимать участие в V Восточном экономическом форуме куда он прилетит после визита в Монголию. Об этом ГТРК "Владивосток" информировал помощник российского президента Юрий Ушаков.

В дни ВЭФа глава государства посетит выставку "Улицы Дальнего Востока", из спортивных мероприятий — турнир по дзюдо. Кроме того, намечены переговоры с лидерами Японии, Монголии, Индии и Малайзии.