Гран-при Бельгии. Шарль Леклер был лучшим во второй практике

На трассе в Спа проходит 13 этап Формулы-1 – Гран-при Бельгии. Состоялась вторая сессия свободных заездов. Лучшее время показал монегаск Шарль Леклер, выступающий за команду Ferrari.

Леклер показал время 1 минута 44,123 секунды. Второй результат также у гонщика Ferrari немца Себастьяна Феттеля. Третьим стал финн Валттери Боттас из Mercedes. Выступающий за Toro Rosso Даниил Квят оказался четырнадцатым.

В первой практике лучшими тоже были гонщики Ferrari. Только первым стал Феттель, а Леклер вторым. Третьим был голландец Макс Ферстаппен (Red Bull). Даниил Квят занял 17 место.