Федотов собирается в отпуск, не в отставку

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов опроверг появившуюся в социальных сетях информацию о его уходе с должности председателя Совета в сентябре 2019 года.

Федотов рассказал РИА Новости, что впервые слышит о такой информации, а в сентябре собирается уйти в отпуск, чтобы отпраздновать свой день рождения.

Михаил Федотов родился 18 сентября 1949 года в Москве в семье потомственных юристов. Учился на юридическом факультете МГУ, откуда был отчислен за правозащитную деятельность, но восстановлен на вечернем отделении. Является кандидатом юридических наук.

Преподавал во Всесоюзном юридическом заочном институте. В 1992-1993 годах был министром печати и информации России. В 1993-1998 годах – постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО. Являлся представителем президента России на процессах в Конституционном суде.