Бывший защитник "Локомотива" Спахич пострадал в автокатастрофе

Бывший капитан сборной Боснии и Герцеговины Эмир Спахич серьезно пострадал в автомобильной катастрофе. Спахич получил множественные травмы, но его жизнь находится вне опасности.

Эмир Спахич находился на заднем сиденье в момент ДТП. Бывший футболист с множественными переломами и ушибами был госпитализирован. Ему была проведена операция в одном из клиник Боснии. Состояние Эмира оценивается, как стабильно-тяжелое.

Эмир Спахич известен российским болельщикам по выступлениям за "Торпедо", "Шинник", "Локомотив" и "Анжи". Также босниец играл за французский "Монпелье", испанскую "Севилью" и германские "Байер" и "Гамбург".