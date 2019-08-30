Рябошапка "хочет крови", Зеленский – реформировать ГПУ

Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка намерен каждую неделю привлекать к ответственности кого-то из высокопоставленных чиновников.

"Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови", — заявил он, подчеркнув, что стране должно быть возвращено как можно больше украденных у нее активов и денег.

В обращении, размещенном YouTube-канале Генпрокуратуры Украины, Рябошапка также уточнил, что намерен сделать свое ведомство более мощным и способным координировать все остальные правоохранительные органы.

Руслан Рябошапка стал генеральным прокурором после отставки с этого поста Юрия Луценко.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский предложил принять законопроект, реформирующий это ведомство, передает "Интерфакс". Там, глава государства предлагает преобразовать Генеральную прокуратуру в Офис генерального прокурора, а военную прокуратуру и должность главного военного прокурора ликвидировать. Кроме того, документ предполагает, что на должность генпрокурора может быть назначен только гражданин Украины, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее пяти лет.