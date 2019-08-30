Бортко решил сняться с выборов без согласования с КПРФ

С выборов губернатора Санкт-Петербурга снимает свою кандидатуру депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко. Депутат заявил, что о своем решении с лидером партии Геннадием Зюгановым не говорил: боялся, что он его остановит. Готов понести за это любое партийное наказания, добавил 73-летний Владимир Бортко. В начале августа Владимира Бортко заподозрили в плагиате. В агитационной газете было напечатано стихотворение Редьярда Киплинга в переводе Самуила Маршака "Если". Прав на его публикацию кандидат от компартии предоставить не смог.

Снимать свою кандидатуру без согласования с конференцией регионального отделения КПРФ Бортко не имел права, подчеркнул зампред ЦК компартии Юрий Афонин. Это большая ошибка с его стороны, добавил Афонин. Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября, напоминает ТАСС.

После отказа киноактера, режиссера, сценариста и продюсера Владимира Бортко от участия в выборах на пост губернатора Северной столицы претендуют нынешний исполняющий обязанности губернатора самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова от "Справедливой России" и Михаил Амосов из Гражданской платформы.

Население Санкт-Петербурга превышает 5 миллионов 300 тысяч человек. Из них более 3,5 миллиона имеют право голоса. В 2017 году Санкт-Петербург занимал 176-е место в мировом рейтинге уровня качества жизни в городах из 231 возможных.