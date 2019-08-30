Миссия выполнена: "Рокот" вывел на орбиту военный спутник

Ракета-носитель "Рокот" и разгонный блок "Бриз-КМ" успешно вывели на орбиту спутник Министерства обороны РФ. С космическим аппаратом установлена связь, все его системы работают нормально, сообщает агентство "Интерфакс".

Напомним, старт состоялся 30 августа с космодрома Плесецк, что в Архангельской области. Это последний пуск ракеты носителя подобного типа, так как Минобороны переходит на модернизированные "Рокоты".

РН "Рокот" сконструирована специалистами Центра Хруничева на основе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100НУТТХ. Всего состоялось около 30 запусков "мирных" МБР. Они вывели на орбиту 70 космических аппаратов.