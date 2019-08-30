Лига Европы. ЦСКА начнет групповой турнир в Болгарии, а "Краснодар" – в Швейцарии

В пятницу прошла жеребьевка группового турнира Лиги Европы. ЦСКА и "Краснодар" узнали своих соперников, а также расписание матчей.

ЦСКА угодил в группу Н, где его соперниками стали болгарский "Лудогорец", барселонский "Эспаньол" и венгерский "Ференцварош". Армейцы начнут групповой турнир 19 сентября встречей в Болгарии. 3 октября в Москву приедет "Эспаньол", а 24 – "Ференцварош". 7 ноября красно-синие выйдут на поле в Будапеште. 28 ноября ЦСКА примет в Москве Лудорогец, а завершит этап 12 декабря в Барселоне.

"Краснодар" сыграет в группе С со швейцарским "Базелем", испанским "Хетафе" и турецким "Трабзонспором". 19 сентября южане начнут групповой этап в Базеле. 3 октября в Краснодаре пройдет матч с "Хетафе". Два следующих встречи "быки" проведут с "Трабзонспором" – 24 октября в Турции, а 7 ноября дома. "Базель" выступит в Краснодаре 28 ноября. На 12 декабря запланирована встреча с "Хетафе" в Мадриде.

Из группы в плей-офф выходят по две лучших команды. К ним присоединятся коллективы, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов. Финал Лиги Европы пройдет 27 мая в Гданьске (Польша).