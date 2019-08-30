Появилось видео, как Федор осваивается на борту МКС

Появились первые кадры того, как робот Федор осваивается на борту Международной космической станции. В руках у Федора российский триколор. Видео предоставлено Роскосмосом.

Как сообщили в ведомстве, сейчас к экспериментам с Федором приступает космонавт Александр Скворцов. Он находится в модуле "Звезда", облаченный в экзокостюм, который подключен проводами к компьютеру — все это позволит дистанционно управлять роботом. Его коллега Алексей Овчинин при этом находится в модуле "Поиск", где установлен сам Федор.

Корабль "Союз МС-14" с роботом Федором был запущен на орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Робот был перенесен на станцию 29 августа. Возвращение "Союза" запланировано на 7 сентября.

Сейчас на борту МКС работает экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.