Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

Финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена". Официально об этом будет объявлено в сентябре.

Согласно информации РИА Новости, на право провести финал Лиги чемпионов претендовали стадион в Санкт-Петербурге и мюнхенская "Альянц-Арена". При голосовании больше голосов набрала "Газпром-Арена". Мюнхен примет финал Лиги чемпионов в 2022 года, а в 2023 году решающая встреча состоится на лондонском стадионе "Уэмбли".

Сданный в эксплуатацию в начале 2017 года стадион на острове Крестовский принимал 7 матчей чемпионата мира 2018. В следующем году здесь пройдут четыре встречи чемпионата Европы.

Россия во второй раз примет финал Лиги чемпионов. В 2008 году в московских "Лужниках" в борьбе за главный трофей европейского клубного футбола встречались английские "Манчестер Юнайтед" и "Челси". В 1999 "Лужники" принимали финал Кубка УЕФА между французским "Марселем" и итальянской "Пармой".