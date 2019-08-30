Мертвые петли, бочки и воздушный бой: зрители МАКСа увидели полеты МС-21 и Су-57

Международный авиакосмический салон (МАКС) в подмосковном Жуковском, который с 27 августа работал только для специалистов, 30 августа открылся для всех желающих. Общая площадь экспозиций — более 72 тысяч квадратных метров. Представлена новейшая авиатехника от более чем 800 мировых компаний. И, разумеется, ни один день не обходится без выступлений пилотажных групп, которые демонстрируют самолеты и вертолеты в деле.

Ясное небо над Жуковским раскрашивается в палитру всевозможных фигур высшего пилотажа — мертвые петли, бочки, имитация воздушного боя. "Соколы России" на Су-30С — одно из самых ярких выступлений летной программы.

Над головами зрителей проносятся вертолеты, легкомоторные самолеты, учебные-боевые Л-39. И, конечно, гвоздь летной программы — истребитель пятого поколения Су-57. При его полете возникает чувство, что машина неподвластна всем законам физики.

На земле "Сушка" буквально облеплена зрителями. В кабине — заслуженный лётчик-испытатель. По слова Сергея Богдана, по своим характеристикам 57-й значительно опережает свое время.

"На МАКСе невозможно показать все возможности самолета, основные достоинства показать – поражение целей. Но поверьте, он уйдет в перспективу и будет актуален до середины века. У него колоссальный модернизационный потенциал", — подчеркивает заслуженный летчик-испытатель России, Герой России Сергей Богдан.

В небо поднимается и премьера МАКСа-2019 — магистральный самолет XXI века. МС-21-300. Пилоты заваливают самолет в такие крены, что на секунду кажется: перед зрителями не пассажирский лайнер, а боевой самолет.

Зрители — в основном семьи с детьми — следят за каждым маневром, затаив дыхание. Самолет словно проходит прямо над головами.

"Нас впечатлил очень наш МС-21. Такие виражи и крены закладывал – впечатляет", — отметил один из зрителей авиасалона.

"Наблюдали за самолетами, как они летали. У детей – открытые рты! Они в восторге, — рассказывает о дне на авиасалоне отец семейства. – Все хорошо. А главное, что нам с погодой очень повезло".

Демонстрационный полет МС-21 длится всего 8 минут. Но и этого времени достаточно, чтобы оценить летные характеристики лайнера.

Но одно дело смотреть за полетом нового самолета в небе, а совсем другое оказаться в непосредственной близости — что называется, на расстоянии вытянутой руки. Есть уникальная возможность зайти в салон.

Внутри компоновка: салон поделен на бизнес-класс и экономклассы. Кожаные кресла, объемные багажные полки. За штурвалом, вернее, здесь джойстик, сидит летчик-испытатель герой России Олег Кононенко. Это он пилотировал самолет над Жуковским.

"Из всех самолет, которые мне удалось попробовать, это самый комфортный в управлении для пилота", — подчеркивает заслуженный летчик-испытатель, Герой России Олег Кононенко.

В кабине пилотов — самая современная авионика, которая делает МС-21 одним из самых безопасных самолетов в мире. Джойстики обоих летчиков повторяют движение друг друга.

"Это удобно для обучения молодых пилотов", — поясняет эту особенность Олег Кононенко.

31 августа летная программа МАКСа продолжится. В небо поднимутся легендарные "Русские витязи" и "Стрижи". И это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть.