Наводнение в Иркутской области: жилье возводят в авральном режиме

Режим чрезвычайной ситуации в Иркутской области, введенный после масштабного наводнения, будет действовать до октября 2020 года. Пока не будут решены все проблемы с жильем для местного населения. Такое решение принято по итогам инспекции хода восстановительных работ. В Тулуне весь день работала правительственная комиссия.

Тяжелая техника закончила расчистку площадки, где будет возведен новый микрорайон. Строители вывезли отсюда десятки тонн грунта и скальника. Завтра бригады начнут готовить котлован для фундамента первого дома. Через год здесь будет возведен 21 дом, рассчитанный на 500 квартир.

"Дома комфортные, теплые, у каждой квартиры индивидуальный вход. Это будет комфортно людям. Они благоустроенные, отопление, тепло", — говорит Сергей Никитин, начальник строительного участка.

В микрорайоне Сосновый бор идет строительство полутора тысяч подворий. Жилье возводят в авральном режиме.

"Пострадал в основном частный сектор. Люди привыкли работать с землей. Люди хотят приусадебные участки, чтобы овощи выращивать. Кому-то нужно свое небольшое хозяйство", — объясняет Михаил Гильдебрант, мэр Тулунского муниципального района.

Как идут восстановительные работы в пострадавших от наводнения образовательных учреждениях, сегодня проверила специальная комиссия. В детском саду "Лучик" треснула стена. В здании идет ремонт. Его обещают закончить через месяц. Также ремонт заканчивается в подтопленной школе номер 6. Впрочем, внимание стоит обратить и на благоустройство прилегающей территории.

"Здесь заборчик сделать, фасад, чтобы улочка красивая была. Может, облицевать школу. Деревья посадить", — советует Виталий Мутко, заместитель председателя правительства РФ, председатель комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

В соседней 25-й школе после удара стихии располагался эвакуационный пункт. Одиннадцатиклассник Марат Самусенко вместе со сверстниками помогал разгружать прибывающие с гуманитарной помощью фуры.

"Физически не было тяжело, а вот морально было тяжело, обидно. Неприятно видеть, как плачут маленькие дети, как плачут их родители. Домов нет, негде жить, негде ночевать", — вспоминает Марат Самусенко.

Константин Хохлов во время наводнения на лодке вывез из зоны затопления около 70 человек. Он рассказывает, что чаще всего приходилось спасать пожилых людей, которые не смогли сами покинуть дома.

"Вода подходила к крыше. Они на крыше сидели. Одна пенсионерка из дома не могла выйти и стояла по шею в воде несколько часов", — рассказывает Константин Хохлов, житель Тулуна.

Сейчас все усилия направлены на восстановительные работы. Сегодня стало известно, что жители, которые самостоятельно ремонтируют дома после наводнения, получат компенсации.