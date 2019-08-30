МИД РФ отреагировал на происходящее на границе Грузии и Южной Осетии

Рост напряженности на границе Грузии и Южной Осетии в результате провокационных действий Тбилиси вызывает серьезную озабоченность.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в министерстве иностранных дел России.

Подчеркивается, что тревогу вызывает строительство поста грузинской полиции около югоосетинского села Уиста (Цнелис).

Отмечается, что на фоне категорического отказа Грузии начать переговоры по делимитации и демаркации границы, Южной Осетии пришлось в одностороннем порядке провести работы по инженерному оснащению рубежа. Цхинвал требует от Тбилиси убрать пост до 30 августа.