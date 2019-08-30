На бахчу с девушками: Лукашенко собрал рекордный урожай арбузов

Глава российского государства Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которого тепло поздравил с днем рождения. Сегодня Александру Григорьевичу исполнилось 65 лет. Ранее российский лидер направил ему поздравительную телеграмму, в которой отметил большой личный вклад Лукашенко в развитие дружественных и союзнических отношений между нашими странами.

А сам Александр Лукашенко в канун дня рождения собирал на своем приусадебном участке урожай арбузов. Президент выращивает их уже несколько лет. И в этом году урожай достойный — около 20 тонн.

В сборе и подсчете Лукашенко помогали сотрудницы его администрации.

Накануне Лукашенко принимал у себя помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и подарил ему бутылку водки и белорусский шоколад без сахара. Глава Белоруссии также передал через Болтона подарки для Трампа и его супруги Мелании — кортик и льняную скатерть.