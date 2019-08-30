Он придумал Чебурашку и котенка Гав: 99-летний Леонид Шварцман - о прототипах мультгероев

Благодаря его таланту все без исключения сегодня знают, как выглядит Чебурашка, Крокодил Гена, Золотая антилопа, котенок по имени Гав и еще многие герои любимых миллионами мультфильмов. Классику отечественной анимации Леониду Шварцману 30 августа исполнилось 99 лет. За свою жизнь он принял участие в создании 70 картин. Но далеко не все знают, что у каждого созданного Шварцманом персонажа есть вполне реальный прототип. А на некоторые образы, например, в мультфильме "38 попугаев", его вдохновил вождь мирового пролетариата.
В свои 99 лет он сам встречает гостей и провожает в комнату, где хранится самое дорогое — эскизы сотен персонажей. Всю жизнь отдавший анимации художник свой первый мультфильм увидел уже юношей.
"Шли фильмы трофейные, — поясняет народный художник России, режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман. — И среди них был "Бэмби" диснеевский".
А уже через год, будучи студентом, он сам получил приглашение нарисовать героев "Аленького цветочка". Загадочное чудовище и прекрасная Настенька вышли из-под его карандаша.
С заданием справился так, что режиссер Атаманов снова позвал. На этот раз, чтобы придумать волшебную антилопу, а потом и Снежную королеву.
Жесты в "Золотой антилопе" рисовали, наблюдая за озвучивавшими персонажей актерами. Индийские костюмы изучали в запасниках Эрмитажа, а чтобы погрузиться в атмосферу сказки Андерсена, даже ездили в Ригу.
"Как бы пропитывались воздухом Западной Европы", — поясняет Леонид Шварцман.
Именно Шварцмана режиссер Роман Качанов попросил нарисовать неведомого зверька из книжки Успенского. Три месяца труда, и в 1971 году на свет появился тот самый Чебурашка.
"Я видел в нем ребенка человеческого", — поясняет Леонид Шварцман.
А в Японии режиссер Макото Накамура рискнул выпустить продолжение, полностью сохранив эстетику советского мультфильма.
"Я без конца пересматривал "Чебурашку" целиком и по частям, раз, наверное, двести. И после этого господин Шварцман, человек с удивительной добротой, в своем доме выделил место специально для меня. И каждый раз он спрашивал меня: "Ну, когда же ты выучишься говорить по-русски?" – рассказывает режиссер-мультипликатор Макото Накамура.
Эксперименты с куклами Шварцман продолжил в фильме "38 попугаев".
- Ты не мог бы мне помочь?
- Я могу измерить твой рост в попугаях!
А образ попугая Шварцману подсказал друг и ученик Юрий Норштейн.
"Это должны быть жесты Ленина — тук-тук-тук. Я удивился. Леня просто сел, взял кальку-миллиметровку и буквально на моих глазах нарисовал. Он, говорит, такой?" – вспоминает художник-мультипликатор Юрий Норштейн.
Это он придумал сделать котенка Гава сиамским.
Уже как режиссер он снял "Гирлянду из детей" — мультфильм, который удостоился множества наград. Походку воспитательницы подсмотрел у Софи Лорен. А появившаяся в кадре обезьянка так понравилась Григорию Остеру, что он написал про нее целый мультсериал. В одном из эпизодов которого Шварцман карикатурно нарисовал и себя в роли грабителя.
За вклад в искусство Леонид Швацман удостоился президентской премии. Но главной наградой в жизни считает жену Татьяну, с которой прожил больше 70 лет. Секрет своего долголетия и долголетия своих персонажей объясняет просто.
"Не только красота спасет мир, но, я думаю, и юмор", — считает народный художник России Леонид Шварцман.