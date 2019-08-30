Он придумал Чебурашку и котенка Гав: 99-летний Леонид Шварцман - о прототипах мультгероев

Благодаря его таланту все без исключения сегодня знают, как выглядит Чебурашка, Крокодил Гена, Золотая антилопа, котенок по имени Гав и еще многие герои любимых миллионами мультфильмов. Классику отечественной анимации Леониду Шварцману 30 августа исполнилось 99 лет. За свою жизнь он принял участие в создании 70 картин. Но далеко не все знают, что у каждого созданного Шварцманом персонажа есть вполне реальный прототип. А на некоторые образы, например, в мультфильме "38 попугаев", его вдохновил вождь мирового пролетариата.

В свои 99 лет он сам встречает гостей и провожает в комнату, где хранится самое дорогое — эскизы сотен персонажей. Всю жизнь отдавший анимации художник свой первый мультфильм увидел уже юношей.

"Шли фильмы трофейные, — поясняет народный художник России, режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман. — И среди них был "Бэмби" диснеевский".

А уже через год, будучи студентом, он сам получил приглашение нарисовать героев "Аленького цветочка". Загадочное чудовище и прекрасная Настенька вышли из-под его карандаша.

С заданием справился так, что режиссер Атаманов снова позвал. На этот раз, чтобы придумать волшебную антилопу, а потом и Снежную королеву.

Жесты в "Золотой антилопе" рисовали, наблюдая за озвучивавшими персонажей актерами. Индийские костюмы изучали в запасниках Эрмитажа, а чтобы погрузиться в атмосферу сказки Андерсена, даже ездили в Ригу.

"Как бы пропитывались воздухом Западной Европы", — поясняет Леонид Шварцман.

Именно Шварцмана режиссер Роман Качанов попросил нарисовать неведомого зверька из книжки Успенского. Три месяца труда, и в 1971 году на свет появился тот самый Чебурашка.

"Я видел в нем ребенка человеческого", — поясняет Леонид Шварцман.

А в Японии режиссер Макото Накамура рискнул выпустить продолжение, полностью сохранив эстетику советского мультфильма.

"Я без конца пересматривал "Чебурашку" целиком и по частям, раз, наверное, двести. И после этого господин Шварцман, человек с удивительной добротой, в своем доме выделил место специально для меня. И каждый раз он спрашивал меня: "Ну, когда же ты выучишься говорить по-русски?" – рассказывает режиссер-мультипликатор Макото Накамура.

Эксперименты с куклами Шварцман продолжил в фильме "38 попугаев".

- Ты не мог бы мне помочь?

- Я могу измерить твой рост в попугаях!

А образ попугая Шварцману подсказал друг и ученик Юрий Норштейн.

"Это должны быть жесты Ленина — тук-тук-тук. Я удивился. Леня просто сел, взял кальку-миллиметровку и буквально на моих глазах нарисовал. Он, говорит, такой?" – вспоминает художник-мультипликатор Юрий Норштейн.

Это он придумал сделать котенка Гава сиамским.

Уже как режиссер он снял "Гирлянду из детей" — мультфильм, который удостоился множества наград. Походку воспитательницы подсмотрел у Софи Лорен. А появившаяся в кадре обезьянка так понравилась Григорию Остеру, что он написал про нее целый мультсериал. В одном из эпизодов которого Шварцман карикатурно нарисовал и себя в роли грабителя.

За вклад в искусство Леонид Швацман удостоился президентской премии. Но главной наградой в жизни считает жену Татьяну, с которой прожил больше 70 лет. Секрет своего долголетия и долголетия своих персонажей объясняет просто.