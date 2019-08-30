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30 августа 201921:25 Андрей Григорьев

Новые лица Украины и победные жесты Зеленского: кому достались высшие посты в стране

Новые лица Украины и победные жесты Зеленского: кому достались высшие посты в стране

В Москве рассчитывают, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, чем их предшественники. Однако оценивать руководство Украины Россия будет по практическим шагам — так в МИД РФ прокомментировали итоги первого заседания Верховной Рады 9-го созыва, на котором был утвержден новый состав правительства.

В цветущем правительственном саду среди яблонь и клумб с декоративными растениями самый молодой премьер-министр за всю историю Украины — 35-летний Алексей Гончарук — за чашкой кофе сегодня показывает прессе, кто теперь здесь хозяин.

"Мы с президентом договорились, что как только появятся основания подозревать в недопустимых поступках, то любой человек, не только Аваков, должен будет из правительства уйти. Думаете, Аваков незаменимый? Абсолютно точно есть люди, которые теоретически могли бы его сменить", — говорит премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Смена власти происходит на всех высших постах. Вот отставной генеральный прокурор.

"Последний год я заставлял себя ходить на работу, потому что Верховная Рада фактически остановила любые изменения законодательства, а в существующем законодательном поле это была не работа, а каторга", — жалуется Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины с 2016 года по 29 августа 2019 года.

"Перезагрузка — не только смена названия. Вместо Генеральной прокуратуры Украины — офис генпрокурора. Полная перезагрузка системы. Генеральная прокуратура должна стать единственным органом в государстве, который борется с преступностью. Пока у нас таких органов вообще нет", — заявляет Руслан Рябошапка, генеральный прокурор Украины.

"Я не буду вам рассказывать, как воевать, потому что я гражданский человек. Мы — то есть Минобороны — никогда не будем конкурировать с военными, то есть с Генштабом", — обещает Андрей Загороднюк, министр обороны Украины.

Новый министр на представлении генералам даже сидит с прежним на разных концах стола. Между ними президент.

"Я буду краток, потому что вчера мы очень много говорили, очень много принимали — я в нормальном смысле. Не "принимали", а действительно принимали решения. Но все мы люди и обязательно будем праздновать в тот день, когда примем все законодательные инициативы нашей команды", — говорит президент Украины Владимир Зеленский.

Состав правительства Верховная Рада действительно утверждала до глубокой ночи.

"На каком конкурсе вы выбрали господина Гончарука? Как обычно провели кинопробы? Я не понимаю, почему мы должны голосовать за этого человека? За какие заслуги? Или, может, какую-то блестящую стратегию он нам сегодня представил?" — возмущается Алексей Гончаренко, народный депутат Верховной Рады, фракция "Европейская солидарность".

Сомневающимся просто отключали микрофон — парламент под контролем президентской партии "Слуга народа". А в случае чего, резко осадить депутатов может и сам Зеленский.

- Что вы орете все время?

После этого табло практически все время зеленое. Даже когда на голосование ставят спорный вопрос о снятии с народных избранников депутатской неприкосновенности

- 363 голоса "за", "против" — ноль. Решение принято.

Зеленский стоя аплодирует и показывает обеими руками победные жесты.

"Что касается "Европейской солидарности", я думаю, они просто в отчаянии. Потому что был принят закон о депутатской неприкосновенности. Надеюсь, что уже с 3 сентября депутаты, включая и меня, будут просто обычными людьми", — объясняет Давид Арахамия, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины.

Воздержался только один человек — как раз из фракции "Европейская солидарность". Возможно, это был Петр Порошенко, слишком уж нервно он вел себя во время обсуждения.

"Не хотелось бы уподобиться римскому сенатору Катону-старшему, который заканчивал каждое свое выступление словами "Карфаген должен быть разрушен". Но через 30 дней, господин генеральный прокурор, я непременно так и поступлю. В конце всегда буду добавлять: "А Петр Порошенко все еще среди нас", — обещает Нестор Шуфрич, депутат Верховной Рады Украины.

"Мы не должны превращать Верховную Раду в площадку перепалок и троллей. Меня не интересуют мысли господина Шуфрича, кого и о чем он будет спрашивать, как представителя оккупационной платформы", — отвечает Петр Порошенко, депутат Верховной Рады Украины.

Но хлопает ему одна только верная соратница Ирина Геращенко. Порошенко теперь даже не лидер фракции — он рядовой депутат, который скоро и неприкосновенности лишится. А ведь бывший президент Украины — фигурант десятка уголовных дел, которые новая власть обещает непременно довести до суда.

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