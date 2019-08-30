Не видать парада? Отреставрированная боевая техника оказалась вне закона

Парады исторической военной техники, которыми регулярно удивляют москвичей энтузиасты-реставраторы, вскоре сами могут стать историей. Гостехнадзор отказался регистрировать восстановленные машины и требует вернуть выданные номера. Все планы реставраторов, которые готовились продемонстрировать итоги своих трудов в 75-ю годовщину Победы, рушатся в одночасье.

Десятки восстановленных боевых машин, тысячекилометровые автопробеги по дорогам России и Белоруссии, участие в Парадах Победы — это результат работы Военно-технического общества всего за 4 года. И на всем этом может быть поставлен жирный бюрократический крест.

"Мне пришло "письмо счастья" от ОАТИ, в котором написано, что регистрацию вашего транспортного средства мы считаем незаконной, несмотря на то, что мы ее произвели. Но мы чего-то передумали и отзываем решение. Верните, пожалуйста, номерные знаки", — рассказывает Алексей Дюков, член Военно-технического общества.

Алексей Дюков потратил годы на реставрацию амфибии — разведывательно-дозорной машины. Говорит, это любовь с первого взгляда.

"Это то, в каком состоянии обычно начинается реставрация. Покупается корпус со спущенными колесами, сгоревший, ржавый. Далее — хорошие руки умелого мастера, сварочное оборудование, знание агрегатов и деталей и несколько миллионов", — говорит Алексей Дюков, член Военно-технического общества.

Глядя на груду ржавого металла, невозможно поверить, что это когда-нибудь сможет вернуться в строй.

Именно эта БРДМ-2 в составе трех бронированных амфибий в июле этого года совершила беспрецедентный марш-бросок, форсировав по воде 13-километровый Керченский пролив и доставив в Крым копию знамени Победы.

"На аналогичных машинах мы совершали пробеги в 2017 году. Бронепробег "Дорога мужества" вошел в книгу рекордов России. Мы проехали 2395 километров, стали призерами Фонда президентских грантов", — вспоминает Алексей Дюков, член Военно-технического общества.

Списанную боевую технику регистрировали как самоходные машины, получая госномера, как на трактора. В прошлом году Гостехнадзор отказал в регистрации уникального БТР-40. Его, заодно с прочей бронетехникой, отнесли к обычным автомобилям.

"Демилитаризованная техника, являющаяся по своим характеристикам автомобильной, а не самоходной, регистрации в органах Гостехнадзора не подлежит. Например, транспортер БРДМ-2 является легким бронеавтомобилем, сконструированным на шасси полноприводного грузового автомобиля ГАЗ-41", — объяснили в пресс-службе ОАТИ.

Однако в ГИБДД считают, что это противоречит действующему законодательству. Тупик.

"Бронетехника в органах ГИБДД не регистрируется, так как данная техника не подлежит для движения по дорогам общего пользования. По вопросам регистрации данных транспортных средств необходимо обратиться в органы государственного технического надзора", — сообщил Александр Николаев, старший государственный инспектор безопасности дорожного движения.

"Наш музей на колесах, получается, вне закона. А как же патриотизм, то чувство, которое мы воспитываем у молодежи?" — возмущается Алексей Мигалин, руководитель Военно-технического общества.

Студентка Алиса и школьница Анфиса, несмотря на возраст, уже опытные водители-механики. Они самые юные участницы бронепробегов.

"Они воспитали во мне, скажем так, патриота, я стала более патриотичной. Потому что эта техника, на ней отцы наши служили, деды", — говорит Алиса Попова, студентка колледжа РГСУ.

Планировалось, что 9 мая 2020 года боевые машины Военно-технического общества пройдут парадным строем по Красной площади. Можно себе лишь представить, как ждут этого Алиса с Анфисой. Но теперь мечта может и не сбыться.