Умер один из богатейших людей мира Ханс Раусинг

Сын производителя упаковок Tetra Pak Рубена Раусинга Ханс, превративший бизнес из семейного в транснациональный, умер в ночь с на 30 августа в возрасте 93 лет.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал телеканал SVT, ссылаясь на заявление семьи Раусингов.

Ханс Раусинг, чье состояние оценивалось в 12 миллиардов долларов, скончался в своем доме в Англии.

Предприниматель возглавил Tetra Pak на заре компании в начале 50-х годов ХХ века, внедрив тетраэдрические упаковки для продуктов на мировой рынок. Эта новинка позволила бизнесмену создать из семейной фирмы со штатом 6 человек транснациональную корпорацию, в которой работали более 22 тысячи сотрудников. Годовой оборот компании составлял более 10 миллиардов евро.

С Советским Союзом Ханс Раусинг подписал первый контракт в конце 50-х годов. Ежегодно в мире продается почти миллиард литров жидких продуктов в картонных упаковках Tetra Pak.