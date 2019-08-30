Джованни Симеоне предпочел "Кальяри" двум московским клубам

Итальянский "Кальяри" арендовал сроком на год нападающего "Фиорентины" Джованни Симеоне. Ранее 24-летним аргентинцем интересовались "Спартак" и "Динамо".

По информации "Спорт-Экспресс", "Динамо" предлагало Симеоне выгодный контракт, но футболист предпочел остаться в Италии. "Кальяри" взял Джованни в аренду с правом последующего выкупа. Трансферная стоимость нападающего оценивается примерно в 16 миллионов евро.

Джованни Симеоне – сын главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне. У себя на родине футболист выступал за "Ривер Плейт". В 2915 Симеоне перебрался в Италию, где играл сначала за "Дженоа", а затем за "Фиорентину".