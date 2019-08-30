ЦИК подтвердил, что Бортко имеет право сняться с выборов

Секретарь ЦИК РФ Майя Гришина подтвердила, что коммунист Владимир Бортко имеет право сняться с выборов питерского губернатора. Для этого он должен подать соответствующее заявление самое позднее за пять дней до голосования, передает РИА Новости.

Ранее о том, что у кандидата такого права нет, заявил ТАСС зампред КПРФ Юрий Афонин. Он назвал поступок режиссера ошибкой. Для партии произошедшее стало неожиданностью, так как Бортко ни с кем не советовался – думал, начнут отговаривать.

Афонин призвал не делать из случившегося трагедии и списал все на эмоциональную реакцию однопартийца на жесткую избирательную кампанию, сообщает "Интерфакс".

Официальная позиция КПРФ будет озвучена после президиума ЦК.

Выборы запланированы на 8 сентября. Возглавить город на Неве попробуют самовыдвиженец Александр Беглов, справоросс Надежда Тихонова и Михаил Амосов из "Гражданской платформы".